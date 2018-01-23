لأول مرة منذ 4 أعوام.. عاصفة ثلجية تضرب طوكيو

طوكيو(صدى):

تساقط الثلج الكثيف اليوم الثلاثاء على العاصمة اليابانية طوكيو لأول مرة منذ أربعة أعوام، ودعت السلطات السكان إلى لعودة إلى منازلهم باكرا خشية حدوث حالة من الفوضى على وسائل النقل العام.

وألغيت أكثر من 200 رحلة جوية من وإلى العاصمة جراء الثلوج فيما ألغيت كذلك رحلات قطارات، وكثيرا ما تشهد المناطق الشمالية من اليابان تساقطا كثيفا للثلوج إلا أن طقسا كهذا يعد أمرا نادرا فى طوكيو.

ومع التوقعات بزيادة كثافة الثلوج، حث رئيس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تسومورو ماتسوموتو الناس على انهاء يوم عملهم أبكر من المعتاد. وقال “سيكون هناك تساقط كثيف للثلوج هذا المساء” فى طوكيو، مرجحا أن “يؤثر الثلج على النقل العام”.