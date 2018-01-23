” الفلفل الرومي ” و” الجزر ” لقوة ولمعان الشعر

متابعات(صدى):

ينصح الأطباء بتناول العديد من العناصر الغذائية الضرورية،لنمو الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه، مثل البروتين، والكربوهيدرات المركبة التى يتم الحصول عليها من خلال تناول الحبوب الكاملة، والدهون، والمعادن، والفيتامينات.

فعلى سبيل المثال يعتبر الجزر مصدرًا هامًا لفيتامين “أ” الذى يحافظ على صحة فروة الرأس ولمعان الشعر، كما أن الحمضيات تحتوي على نوع من سكر الجلوكوز يسمى “الإينوسيتول”، والمعروف أيضًا بفيتامين” Bh “، ويعمل هذا النوع من الجلوكوز على تقليل نسبة الكولسترول الضار فى الدم، وكذلك منع تساقط الشعر والحفاظ على صحة الشعر.

وتحتوى الخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير والسلق، على فيتامينات ” أ ” و” ج “، مما يساعد فروة الرأس على إفراز ” الزهم “، وهى مادة دهنية يفرزها الشعر، وتعمل كمرطب طبيعى، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخضروات غنية بالكالسيوم والحديد، وهما من العناصر الضرورية لنمو الشعر.

وأيضًا الفلفل الرومي غنى بفيتامين ” ج “، حيث تحتوى ثمرة الفلفل الرومى الواحدة على كمية من فيتامين “ج”تساوى الكمية الموجودة فى كوب كامل من عصير البرتقال، ومن المعروف أن فيتامين ” ج ” أحد مضادات الأكسدة القوية التى تساعد على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس ومنع تساقط الشعر، مع الحرص على تناول الفلفل الرومى الطازج بدون طهى، لأن الطهى يعمل على تكسير بعد المواد الغذائية الموجودة به.