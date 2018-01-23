كلاتنبيرج يدافع عن الحكام: “معتمدون من الفيفا “

نواف السالم(صدى):

دافع رئيس دائرة التحكيم السعودي الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، عن الحكام الذين تم جلبهم في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنهم “معتمدون من الفيفا” ومرشحون للتحكيم في مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

فمستوى الحكام الأجانب في دوري الـ16 والـ17، من مسابقة كأس الملك كان محل انتقاد واستغراب الكثير من النقاد، خصوصا أن الحالات جميعها جدلية، وأغلبها لم تكن حالات صعبة.

ولم يكتف كلاتنبيرج بالدفاع عن أخطاء الأجانب، بل زاد على ذلك برفضه وضع مقيِّمين للحكام بحجة أنهم لا يجيدون اللغة الإنجليزية، إضافة إلى أنهم ليسوا تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومستواهم فوق التقييم من المقيمين، وكذلك لم يقم دورات صقل للحكام، إذ من المفترض إقامة 4 دورات لهم لكنها لم تنفذ حتى اللحظة.