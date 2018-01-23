غضب واحتجاج في كوريا الشمالية بسبب أولمبياد كيم جونج أون

بيونغيانغ(صدى):

انتفض عدد من المتظاهرين رافيعن لافتات احتجاجية كتب على إحداها: “نعارض أولمبياد بيونجيانج لكيم جونج أون” في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية. حسب رويترز.

ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجا عند محطة القطارات الرئيسية في سول الاثنين والتي وصل إليها وفد كوريا الشمالية.

ورفض القصر الرئاسي في سول انتقادات بأن الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر القادم ستكون “أولمبياد بيونغيانغ”، قائلا إن الحدث الرياضي سيساهم في نزع فتيل التوتر حول برامج تسلح كوريا الشمالية.