تناول الزبادي يوميًا يحميك من الأمراض

متابعات(صدى):

ينصح أخصائيو التغذية ، بتناول الزبادي بشكل يومي، فهمو يعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض والمشكلات الصحية.

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية للزبادي:

– يساعد على نمو الأطفال بشكل طبيعى وزيادة أطوالهم.

– يقتل البكتيريا السيئة الموجودة في الأمعاء لاحتوائه على حامض اللاكتيك.

– يحتوى على نسبة عالية من البروتين مما يساعد على بناء الخلايا والعضلات.

– من أفضل الأغذية التى تمد الجسم بكثير من العناصر الغذائية التى يحتاج اليها بأقل سعرات حرارية.

– الزبادى يخفض الكوليسترول الضار بالدم.

– يزيد من قوة الجهاز المناعي للجسم.

– يحتوي على البكتيريا المفيدة القاتلة للجراثيم التي تسبب مشاكل الجهاز الهضمى.

– يحسن وظائف الأمعاء وله دور كبير فى الوقاية من السرطان.

– يحتوى الزبادى على بكتريا اللاكتوباسيلو، فكوب واحد منه يعادل كبسولة من المضاد الحيوي واسع المجال.