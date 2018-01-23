تناول الزبادي يوميًا يحميك من الأمراض
ينصح أخصائيو التغذية ، بتناول الزبادي بشكل يومي، فهمو يعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض والمشكلات الصحية.
وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية للزبادي:
– يساعد على نمو الأطفال بشكل طبيعى وزيادة أطوالهم.
– يقتل البكتيريا السيئة الموجودة في الأمعاء لاحتوائه على حامض اللاكتيك.
– يحتوى على نسبة عالية من البروتين مما يساعد على بناء الخلايا والعضلات.
– من أفضل الأغذية التى تمد الجسم بكثير من العناصر الغذائية التى يحتاج اليها بأقل سعرات حرارية.
– الزبادى يخفض الكوليسترول الضار بالدم.
– يزيد من قوة الجهاز المناعي للجسم.
– يحتوي على البكتيريا المفيدة القاتلة للجراثيم التي تسبب مشاكل الجهاز الهضمى.
– يحسن وظائف الأمعاء وله دور كبير فى الوقاية من السرطان.
– يحتوى الزبادى على بكتريا اللاكتوباسيلو، فكوب واحد منه يعادل كبسولة من المضاد الحيوي واسع المجال.
بنت النور[ عدد التعليقات: 917 ] نشر منذ 17 دقيقة
كلاااام صحيح وطيب 👍🏼👍🏼