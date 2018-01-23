” الشوقية ” تحذر من اللافتات العشوائية وتزيل 85 لوحة مخالفة

نايف السالم(صدى):

حرصًا على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية والحد من انتشار الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام، أكدت أمانة مكة المكرمة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، على ضرورة إزالة الافتات العشوائية الدعائية منها والإعلانية والتوعوية، من كافة الطرق والميادين والشوارع.

وأوضحت البلدية أن تلك اللافتات تمثل ظاهرة غير حضارية، وتعمل على تشويه للمنظر العام وتلوث بصري وبيئي.

ولفتت البلدية إلى تنفيذ عدد من الجولات الميدانية في مخطط بطحاء قريش، وإزالة أكثر من 85 لوحة إعلانية غير نظامية على الأرصفة والممرات، مؤكدة أنها ستواصل مهامها في إزالة هذه الظاهرة العشوائية واتخاذ كافة الإجراءات الجزائية على المخالفين.