الإدعاء الألماني يوجه اتهامات جديدة لأخطر ممرض في العالم

برلين(صدى):

وجه الإدعاء العام الألماني الإثنين اتهامات جديدة لممرض قاتل يقضي بالفعل عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل اثنين من المرضى.

ويتهمه الإدعاء بقتل 97 شخصا آخرين بالحقن بعقاقير مميتة.

وفي حال إدانته سيصبح الشخص الذي قتل أكبر عدد من الأشخاص في ألمانيا.

وحسب رويترز، أقر الرجل الذي أشير إليه فقط باسم “نيلز اتش” بأنه تعمد حقن المرضى في عيادتين بشمال ألمانيا بعقاقير مميتة ثم محاولة إنعاشهم لكي يظهر في صورة البطل.

وتأتي الاتهامات الجديدة لتضاف إلى تهمتين بالقتل قامت محكمة في أولدنبرج على أثرهما بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2015.