الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بمناطق مختلفة

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق :تبوك ،الجوف ، الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة،الرياض، الشرقية.

كما توقعت الهيئة أن تسود سماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق :طريف ،القريات ،الدوادمي ،القصيم ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،جازان ،عسير ،الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط. وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.