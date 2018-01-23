حسن معاذ : أرغب في العودة لـ ” الشباب “

ماجد محمد(صدى):

أبلغ النجم الدولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء حسن معاذ، إدارة ناديه الحالي برغبته في العودة من جديد لناديه السابق الشباب وذلك بالحصول على مخالصة مالية في الوقت الراهن تتيح له العودة مجددا لـ”الليث”، بيد أن مسؤولي نادي الفيحاء رفضوا طلب اللاعب الذي اعتبروه مفاجئا لهم.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن معاذ تواصل مع بعض أصدقائه اللاعبين في الشباب لبحث إمكانية عودته، وهو الأمر الذي عرض على إدارة نادي الشباب وقوبل باشتراط أن ينهي اللاعب عقده بالتراضي مع الفيحاء والحصول على مخالصة، ثم يتم البدء في مفاوضته مجددا وتسجيله، خصوصا بعد ميثاق الشرف الذي تم بين رؤساء الأندية ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وفاوض معاذ إدارة ناديه جديا للحصول على مخالصة، إلا أن إدارة الفيحاء اشترطت عليه التنازل عن مستحقاته على النادي البالغة نحو مليوني ريال.