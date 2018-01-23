السجن 6 سنوات للص تسلل لأحد المنازل لـ ” معرفة كيف يعيش الآخرون “

لندن(صدى):

تسلل شاب بريطاني يدعى فينبر شيرلي يبلغ 24 عامًا، إلى منزل زوجين مسنين عبر النافذة، ولم يسرق أي شيء من متعلقات المنزل، بل خلع نعليه وأخذ يتجول في أرجاء المنزل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل “، أنه عندما قرر الشاب الذهاب إلى الحمام، فوجئ بسيدة مسنة صعدت من الطابق السفلي ،فهاجمها وخنقها حتى أفقدها الوعي، ثم هرب.

و تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على اللص في نفس يوم الهجوم، وبالتحقيق مع شيرلي اعترف بأنه دخل المنزل فقط ليعرف ” كيف يعيش الآخرون”.

وقضت المحكمة بالسجن 6 سنوات على الشاب الذي تسلل إلى أحد المنازل لهدف غريب غير السرقة.