” سترات محشوة بالرمل ” عقاب التلاميذ المشاغبين بمدارس ألمانيا

برلين(صدى):

طبقت عدة مدارس ألمانية طريقة غير مألوفة في عقاب التلاميذ الغير منضبطين، حيث عاقبت تلك المدارس الطلاب من خلال ارتداء سترات محشوة بالرمل، كنوع من أنواع الردع.

و تزن تلك السترات ما بين 2.7 و13 رطلًا، مما يمكنها من إبقاء التلاميذ المشاغبين داخل فصولهم، كونها تصعب من عملية الحركة.

وأكدت المدارس التي تطبق هذه الطريقة الغريبة إن السترة الرملية أفضل كثيرًا من استعمال الأدوية التي تستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عند الأطفال.

وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في تهدئة الأطفال المفرطين في النشاط، وتكلف هذه السترات ما بين 124 و150 جنيهًا إسترلينيًا.