” المرور ” تسأل المواطنين عن الطرق الأكثر ازدحامًا
وجهت الإدارة العامة للمرور سؤالًا لقائدي المركبات، عن الطرق الأكثر ازدحامًا والتي تشهد مخالفات سير مستمرة.
وطالبت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بمشاركتها وتزويدها بأماكن التقاطعات والطرق المزدحمة.
واستجاب المغردون وتفاعلوا مع السؤال، ذاكرين التقاطعات والطرق التي تشهد ازدحام واستهتار، وعدم التزام بالقواعد المرورية.
وطالب المغردون بضرورة التواجد الميداني لرجال المرور لضبط الطرق المزدحمة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7284 ] نشر منذ 2 ساعتين
شـــــــــي مِنــــــــــــــــــــــــــتاز .👍🏼🤗👍.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25973 ] نشر منذ 56 دقيقة
الليموزينات
خصوصآ هااليومين مدري وش فيهم
شغااااااااالين ليل ونهار
يشوف ظل راكب ينقز له من أقصى المسار الأيسر
الى المسار الأيمن
لايدق أشارة ولاتنبيه ولاشي
صايبهم جنون
نازلين كل الليموزينات منصبه بالآلآف
فاالشوارع والطرقات
ياسااااااااااتر😱
مسوين زحمة غير طبيعية الأسيويين🤔