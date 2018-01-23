” المرور ” تسأل المواطنين عن الطرق الأكثر ازدحامًا

علي القحطاني(صدى):

وجهت الإدارة العامة للمرور سؤالًا لقائدي المركبات، عن الطرق الأكثر ازدحامًا والتي تشهد مخالفات سير مستمرة.

وطالبت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بمشاركتها وتزويدها بأماكن التقاطعات والطرق المزدحمة.

واستجاب المغردون وتفاعلوا مع السؤال، ذاكرين التقاطعات والطرق التي تشهد ازدحام واستهتار، وعدم التزام بالقواعد المرورية.

وطالب المغردون بضرورة التواجد الميداني لرجال المرور لضبط الطرق المزدحمة.