وفد السفارة الأمريكية يثمن جهود المملكة فيما يخص حقوق المرأة

علي القحطاني (صدى):

أشاد وفد من السفارة الأمريكية، في زيارته للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بما تشهده المملكة في مجال حقوق المرأة وتعزيز لمكانتها ومشاركتها في التنمية بالبلاد.

من جانبه أكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بأن هناك اهتمام بتمكين شرائح المجتمع المختلفة من حقوقهم بالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كان وفدًا من السفارة الأمريكية زار الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ،أمس الأثنين، وأثنى الوفد على التطورات التي تشهدها المملكة.