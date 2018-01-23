جمعية ” خيرات ” لحفظ النعمة: تم توزيع 700 ألف وجبة للمحتاجين

عادل الحربي (صدى):

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الاثنين، رئيس مجلس إدارة جمعية ” خيرات ” لحفظ النعمة، نورة بنت عبدالعزيز العجمي، لاستعراض إحصائيات هدر النعمة في الرياض والكميات التي تم الاستفادة منها.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم تسخير 13 سيارة للنقل و 40 ثلاجة للحفظ، موزعة على مساجد الرياض، مشيرة إلى أنه تم توزيع 700 ألف وجبة على نحو 149 ألف مستفيد، معلنة أن الجميعية تهدف لتوزيع مليوني وجبة على المحتاجين مستقبلًا.

من جانبه أكد أمير الرياض على ضرورة محاربة ظاهرة الإسراف وهدر النعم، مستشهدًا بقول الله تعالى : “وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين “.