  • الثلاثاء 23

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. وحيد بغدادي: ” فرص الأهلي والنصر والهلال متقاربة للفوز بالدوري

بالفيديو.. وحيد بغدادي: ” فرص الأهلي والنصر والهلال متقاربة للفوز بالدوري

بالفيديو.. وحيد بغدادي: ” فرص الأهلي والنصر والهلال متقاربة للفوز بالدوري
نواف السالم(صدى):

قال الناقد الرياضي وحيد بغدادي، إن فرق الأهلي والنصر والهلال قد تتقارب فرصهم في الفوز بالدوري.

وأضاف بغدادي خلال برنامج “أكشن يا دوري”: “لكنني أرشح النصر ..وأرشح الفيصلي للوصول لنهائي كأس الملك”.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *