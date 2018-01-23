بالفيديو.. وحيد بغدادي: ” فرص الأهلي والنصر والهلال متقاربة للفوز بالدوري
قال الناقد الرياضي وحيد بغدادي، إن فرق الأهلي والنصر والهلال قد تتقارب فرصهم في الفوز بالدوري.
وأضاف بغدادي خلال برنامج “أكشن يا دوري”: “لكنني أرشح النصر ..وأرشح الفيصلي للوصول لنهائي كأس الملك”.
#اكشن_يا_دوري
وحيد بغدادي: #الاهلي و #النصر و #الهلال فرصهم متقاربة في الفوز بالدوري لكنني أرشح النصر ..وأرشح #الفيصلي للوصول لنهائي كأس الملك..
والفراج يرد: كيف تكون حظوظ الرابع متقاربة مع الأول؟ pic.twitter.com/tysRBV0GkV
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) January 22, 2018
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