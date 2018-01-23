بالفيديو.. وحيد بغدادي: ” فرص الأهلي والنصر والهلال متقاربة للفوز بالدوري

نواف السالم(صدى):

قال الناقد الرياضي وحيد بغدادي، إن فرق الأهلي والنصر والهلال قد تتقارب فرصهم في الفوز بالدوري.

وأضاف بغدادي خلال برنامج “أكشن يا دوري”: “لكنني أرشح النصر ..وأرشح الفيصلي للوصول لنهائي كأس الملك”.