 مقتل 63 عضوا من حركة طالبان الأفغانية بغارات شنتها القوات الأمريكية

اسلام اباد(صدى):

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل أكثر من 63 عضوا ينتمون لحركة “طالبان” الأفغانية، فى غارات شنها سلاح الجو الأمريكى.

وقال قائد الشرطة المحلية إن الضربات الجوية شنت الليلة، فى مقاطعة باكتيكا الأفغانية الواقعة جنوبى البلاد، ونتيجة للعملية الجوية، دمرت القوات الجوية الأمريكية أسلحة وذخائر للمسلحين.

يشار إلى أن غارات الجيش الأمريكى، جاءت عقب اقتحام مسلحين من حركة طالبان فندق إنتركونتيننتال فى العاصمة كابول، حيث قتل 18 شخصا منهم 14 أجنبيا.