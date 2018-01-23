معجون الأسنان لإخفاء الهلات السوداء

متابعات(صدى):

على عكس مايعتقد الكثيرون أن معجون الأسنان مختص بعلاج تسوس الأسنان ونظافتها فقط، فلديه استخدامات أخرى كثيرة ،وينصح به خبراء التجميل في حل بعض مشاكل البشرة.

وذكر موقع ” بولد سكاي ” الهندي أغرب استخدامات لمعجون الأسنان لم تخطر على بال أحد ، منها تنظيف المرحاض.

وبحسب ما جاء في الموقع فإنه للقضاء على رائحة المرحاض الكريهة،عليك أن تنظفي جوانب كرسي المرحاض بمعجون أسنان بنكهة النعناع وستحصلين على أفضل النتائج.

كما يستخدم المعجون لتجفيف البثور، فقط بوضع القليل على مناطق البثور وتركها تجف،وأيضًا لإخفاء الهالات السوداء ضعي القليل من معجون الأسنان على منطقة ظهور الهالات واتركيه لمدة 5 دقائق. وبعد ذلك، انزعيه بواسطة قطعة قطن مبللة، وستلاحظين الفرق.

وينصح بالمعجون أيضًا لتنحيف الأنف، من خلال وضع بودرة الزنجبيل مع القليل من معجون الأسنان وخل التفاح لتحصلين على عجينة متماسكة، وبعدها ضعي هذا المزيج على أنفك واتركيه لمدة 10 دقائق.