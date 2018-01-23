أثناء تشييع الجنازة..امرأة متوفية تلد داخل تابوتها

متابعات(صدى):

بعد عشرة أيام من وفاتها، وأثناء مراسم جنازتها، فوجئ العاملون بصالة جنازة في جنوب أفريقيا، بأم متوفية تضع مولدها داخل التابوت ،الأمر الذي أثار رعب ودهشة الجميع.

وتفصيلًا وجد العاملون في صالة الجنازة، طفل حديث الولادة ولد من رحم أمه المتوفية خلال مراسم الجنازة، وأعرب صاحب الصالة ” ليندوكوهل فونديل ” عن دهشته قائلًا : ” لقد صدمنا ونخاف من أنه لم يكن لدينا حتى الوقت للنظر في جنس الطفل، كنت في العمل لأكثر من 20 عاما، ولم أسمع أن امرأة ميتة تلد “.

من جانبه أوضح الأطباء، أنه من الوارد أن يتم طرد الجنين من جسد الأم بمساعدة الغازات، وأن ارتخاء العضلات بعد الوفاة أسهم أيضا في الولادة.