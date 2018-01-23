أمير حائل يثمن جهود رجال ” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “

علي القحطاني (صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل ،بجهود رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى رأسهم الشيخ الجديعي.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير لمخيم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستقبله فضيلة الشيخ نواف عمر الجديعي مساعد مدير عام الفرع، بحضور الأعضاء المكلفين بمهرجان رالي حائل الدولي وجمع من المواطنين.