الإكثار من تناول ” المقليات ” يسبب الإجهاض

متابعات(صدى):

أصبحت مشكلة الإجهاض شائعة بكثرة في الآونة الأخيرة، منتشرة بين الأمهات الشابات، بدون وضوح سبب معين.

وأرجع مختصون في أمراض النساء والولادة حدوث الإجهاض مع أمهات الجيل الجديد لعدة أسباب ،أولها التدخين.

يؤدي التدخين إلى حدوث تشوهات في الحيوانات المنوية وضعف البويضات، والتأثير سلبا على كمية الأكسجين الواصلة للجنين عبر المشيمة، وبالتالي حدوث الإجهاض.

وأشار الأطباء إلى أن الاعتماد على الوجبات السريعة يعد أيضًا من أسباب الإجهاض، والإكثار من تناول المقليات والأطعمة المشبعة بالزيوت المهدرجة.

وتوجد أسباب أخرى للإجهاض منها وجود عيب خلقي في الجنين نتيجة التعرض للملوثات البيئية، وتنفس عوادم السيارات، والتعامل المباشر مع بعض الحيوانات مثل القطط والطيور.