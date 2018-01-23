 الخدمة المدنية تحدد موعد الإنتهاء من تحديث اللوائح التنفيذية

علي العنزي(صدى):

حدد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، موعد الانتهاء من تحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، على أن يكون بعد 6 أشهر من وقتنا هذا، مشيرًا إلى أن 13 فريقًا شاملاً من الجهات الحكومية تعمل مع الوزارة لتعديل اللوائح.

وأكد الحمدان أنه سيتم ربط الجهات الحكومية ودفع الرواتب آليًا ، قائلًا: ” المسيرات والرواتب التي تدفع الآن من خلال أعمال ورقية أو شبه إلكترونية، سنعمل على تطويرها وجعلها إلكترونية بالكامل “.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير العمل، من خلال تحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية،متوقعًا أن في نهاية 2018 يُلاحظ تغيرًا في أداء الوزارة.