تعيين البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا أمميا لليمن خلفا لولد الشيخ
قالت مصادر في نيويورك، إنه تم تعيين البريطانى مارتن غريفيث مبعوثا أمميا لليمن، وذلك فى خبر عاجل لها، منذ قليل.
وكان قد طلب المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه قبيل انتهاء مدته فى مارس المقبل.
وأعلنت الأمم المتحدة، أن المبعوث الدولى إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد سيترك منصبه نهاية شهر فبراير المقبل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41655 ] نشر منذ 2 ساعتين
نأمل ان لايكون كمثل سابقيه ,,
.. ولكن اظن درب سعيّد درب خوياه ، ياخذ دراهم من ذولا وذولاك الى ان تمتلئ جعبته ويطلع مع خشومه ، ثم يجنب ليترك المجال لغيره يغرف كما هو غرف ,, وهكذا دواليك ,,