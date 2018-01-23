تعيين البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا أمميا لليمن خلفا لولد الشيخ

فهمي محمد(صدى):

قالت مصادر في نيويورك، إنه تم تعيين البريطانى مارتن غريفيث مبعوثا أمميا لليمن، وذلك فى خبر عاجل لها، منذ قليل.

وكان قد طلب المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه قبيل انتهاء مدته فى مارس المقبل.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن المبعوث الدولى إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد سيترك منصبه نهاية شهر فبراير المقبل.