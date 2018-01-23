مبادرة لتحويل شارع المتنبي بالرياض إلى واحة للثقافة والأدب

عادل الحربي (صدى):

أطلق مجموعة من المثقفين مبادرة بعنوان ” شارع المتنبي للكتاب ” بالرياض، في محاولة لتحويل شارع المتنبي إلى واحة للثقافة والأدب.

ودشن مقترحو المبادرة وسمًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعنوان ” شارع المتنبي للكتاب الرياض ” ، ولاقت الفكرة ترحيبا كبيرًا ، وقدموا مقترحات لتطويرها.

وتأتي تلك المبادرة على خلفية شارع المتنبي في بغداد، الذي تحول في اوائل التسعينات، في ظل الحظر الدولي الذي فرض على العراق، إلى ملتقى للمثقفين كل يوم جمعة حيث يتم عرض آلاف الكتب وتنتشر فيه مكتبات الرصيف.