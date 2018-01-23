كلوب: غير مستاء من النتيجة التى حققها ليفربول أمام سوانزى سيتي

نواف السالم(صدى):

أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، أنه غير مستاء من النتيجة التى حققها فريقه أمام سوانزى سيتى، بقدر ما هو مستاء من الأداء الذى قدمه الفريق، والذى اختلف بشكل كبير عن المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتى والتى فاز بها الفريق 4-1.

وخسر ليفربول فى ختام الجولة الـ24 أمام سوانزى سيتى بنتيجة 1-0 فى المباراة التى غاب عنها الأداء الهجومى المعتاد لنجوم ليفربول. وقال كلوب خلال تصريحاته بعد المباراة: ” أشعر بالغضب على المستوى وليس النتيجة، ما قدمناه لم يكن جيداً، فى نهاية الأسبوع الماضى يبدو وكأنه قبل نصف عام”.

وأضاف: “سوانزى نجح فى الفوز فى المباراة التى يحتاجون إليها مساعدتنا فيها، أعطينا لهم فرصة للتسجيل، ثم يكافحون من أجل حياتهم، نحن لم نكن جيدين بما فيه الكفاية”.