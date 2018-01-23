جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء الجولة 20

ماجد محمد(صدى):

أسدل الستار على منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى فى الموسم الحالى 2017/2018، مساء أمس الاثنين، بالتعادل الإيجابى 1/1 بين فريقى إيبار ومالاجا.

ويملك فريق برشلونة 54 نقطة فى رصيده احتل بها المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى، متفوقا بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 43 نقطة.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة استمر بهم فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإسبانى، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذى يأتى رابعا برصيد 35 نقطة.