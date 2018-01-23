وزير حقوق الإنسان اليمني يُثني على جهود خادم الحرمين في دعم الشرعية

علي القحطاني (صدى):

أشاد وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد محسن عسكر، بجهود المملكة ودورها في دعم الحكومة الشرعية لاستعادة سيطرتها، وبالدور الإنساني الكبير في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

وقال عسكر في لقائه مع الـ ” بي بي سي ” : ” نثمن الدعم المقدم من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، والأعمال الإغاثية الإنسانية، ومجابهة المجاعة التي كانت وشيكة جدًا “.

وأثنى الوزير على جهود الملك سلمان بعدما أمر بإيداع مليارَي دولار في البنك المركزي اليمني لتفادي عدم انهيار العملة، واستقرارها مستقبلاً.

ولفت العسكر إلى أن الدعم يقدر بـ1.5 مليار خطوة تُضاف إلى جهود مملكة الإنسانية في دعم أشقائهم في الجمهورية اليمنية، نثمنها عاليًا.