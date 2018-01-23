الأونروا تطلق حملة دولية لتعويض نقص التمويل الناجم عن تقليص المساهمة الأمريكية

واشنطن(صدى):

أطلقت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين ” أونروا ” حملة عالمية من قطاع غزة تحت عنوان ” الكرامة لا تقدر بثمن ” للتغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها الوكالة بعد التقليص الكبير للتمويل الأمريكي .

وأكد المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أن مدارس الوكالة ومراكزها الطبية ستبقى مفتوحة رغم التحديات الهائلة، مبيناً أن ولاية الأونروا، التي تتمتع بالحماية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليست للبيع .

وقال في مؤتمر صحفي بإحدى مدارس الأونروا في غزة : إنا فخور أن أكون في غزة اليوم لأعلن رسميا حملة الأونروا التي تحمل عنوان ” الكرامة لا تقدر بثمن “، إنها لحظة حرجة، إننا نطلق هذه الحملة لأن الأونروا تقف إلى جانب لاجئي فلسطين .

وأضاف من هنا أقول للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأردن ولبنان وفي كل مكان وصولا إلى سوريا، إن الأونروا شاهدة على محنتكم التاريخية، إننا ندعم حقوقكم وكرامتكم، إننا نطلق هذه الحملة لأن التقليص الحاد في التمويل المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا أدى إلى أزمة غير مسبوقة للوكالة، كان هذا القرار مفاجئاً وضاراً .

وطالب المفوض العام للأونروا بإيجاد حل سياسي كي يتمتع اللاجئون بحقوقهم كباقي البشر .

الجدير بالذكر أن حملة الأونروا الكرامة لا تقدر بثمن تهدف إلى جمع 500 مليون دولار لضمان مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين .