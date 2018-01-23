محافظ الأحساء يشدد على الاهتمام بملاحظات المواطنين

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مبنى المحافظة ،الاثنين، رئيس المجلس البلدي بالأحساء الدكتور أحمد بن حمد البوعلي وأعضاء المجلس بمناسبة بدء أعمال الفترة الثانية من الدورة الحالية لعمر المجلس.

وهنأ سموه أعضاء المجلس البلدي الجديد ، مؤكداً عليهم الاهتمام بملاحظات المواطنين لما من شأنه تطور العمل البلدي ، وترك بصمة مميزه تخلد ذكرى المجلس الحالي لدى ذاكرة الناس لأن الأعمال وحدها هي التي تبقى خالده.

وشدد سموه على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن كل مامن شأنه أن يعكر صفو عمل المجلس والاحتكام دائماً للتصويت عند الاختلاف في وجهات النظر.

من جانبه عبر رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي عن شكره لسمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي على استقباله واهتمامه بالمجلس ، وقدم عرضًا عن خطة عمل المجلس للفترة المقبله.