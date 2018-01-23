مخاطر ارتداء الحذاء أكثر من 8 ساعات يومياً

متابعات(صدى):

يؤدي حبس القدمين لساعات طويلة داخل الحذاء إلى تعرقها وزيادة درجة حرارتها، فتنتج بعض العفونة التي تسبب اصفرار الأظافر وتغير سمكها، فضلًا عن تحول لون ظفر إصبع الإبهام إلى الرمادي.

ويقول لين تشي بن، أخصائي الأمراض الجلدية بمدينة هسينشو الصينية، إنه يصعب علينا كشف أقدامنا للهواء والتخلص من العرق فترتفع درجة حرارتها مسببة تعفن بالجلد كما يميل ظفر الإبهام إلى الرمادي.

وفحص أخصائي الجلدية 3 أشخاص ممن يرتدون الأحذية لمدة 8 ساعات يوميًا خلال العمل ويعانون من تغير لون أظافرهم، موضحًا أن الكثيرون يعتقدون أنهم لا يهتموا بغسل أظافرهم جيدًا أو أنها متسخة قليلًا أو جافة أو منفصلة عن الجلد.

وأشار إلى حاجة الظفر إلى العلاج المبكر بعد فحصه مباشرة حتى لا تزداد خطورة الحالة، حيث يمكن أن يمتد الأمر إلى بقية الأظافر بسهولة، وربما تصل مضاعفات الإصابة بالتعفن إلى خلل في أعضاء الجسم وقصور في الغدة الدرقية والتهاب النسيج الخلوي.

وأفاد أن الرياضيين هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه المخاطر، منوهًا بتوافر بعض الأدوية التي تساعد على قتل البكتيريا عند ارتداء الحذاء لفترة طويلة. وأوضح أن علاج أظافر القدمين يحتاج من 6 إلى 12 شهرًا، بينما يتطلب علاج أظافر اليدين من 3 إلى 6 أشهر. ونصح ” بن ” بضرورة اختيار حذاء جيد التهوية للقدمين واستبداله مرتين بالأسبوع إلى جانب وضع حذاء آخر مفتوح بالمكتب وارتدائه طوال فترة الجلوس تجنبًا لأي مشكلات صحية.