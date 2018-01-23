غسول ” الفم ” يؤدي إلى حساسية الأسنان

متابعات(صدى):

يعاني بعض الأشخاص من إصابتهم بحساسية الأسنان واللثة، مما تجعلهم يشعرون بالألم عند تناول بعض الأطعمة والمشروبات، ولا يدركون أن السبب في ذلك هو بعض العادات الخاطئة، التي يفعلوها يوميًا.

وهناك بعض الأمور التي تؤدي إلى الإصابة بحساسية اللثة منها:

– فتح زجاجة المشروبات الغازية بالأسنان، يستخدم كثير من الأشخاص الأسنان في فتح زجاجة المشروبات الغازية، وهذا خطأ، إذ يسبب ضعف الأسنان، ويجعلها أكثر عرضة للحساسية.

– تناول ومضغ الثلج يحاول بعض الأشخاص تناول قطع الثلج، مما يؤدي إلى تشقق الأسنان، ويجعل الأعصاب الموجودة بها أكثر عرضة للإصابة بالحساسية أثناء مضغه.

– صك الأسنان ” غلق الأسنان على بعضها بقوة، واحداث صوت بها ” تُعد هذه الحركة من العادات السيئة التي تؤدي إلى حساسية الأسنان، ومع هذا الاحتكاك القوي ربما يحدث تآكل في طبقة المينا، وهي المادة المسؤولة عن حماية عاج السن من التآكل الحمضي، مما يجعل الأعصاب أكثر عرضة للحساسية.

– الإفراط في استخدام غسول الفم تحتوي بعض الأنواع من غسول الفم على أحماض مختلفة، تؤدي إلى الإصابة بحساسية الأسنان، وخاصة إذا كان لديك أي نوع من الحساسية، لذلك تجنب الاستخدام المفرط للغسول، خاصةً الذي يحتوي على فلوريد طبيعي ” مادة تعمل على وقاية الأسنان من الإصابة بالتسوس.

– فرك الأسنان بقوة تجنب استخدام فرشاة ذات ألياف شديدة، وفرك الأسنان بقوة، لأن ذلك ربما يؤدي إلى حساسية باللثة، بسبب الضغط المفرط الذي تتعرض له.