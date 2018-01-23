بالفيديو.. وزير الصحة يلتقي ” قاهرة السرطان “
التقي وزير الصحة توفيق الربيعة، أمس الإثنين، الطفلة شريفة الحقباني البالغة من العمر 13 عامًا، والتي حاربت السرطان حتى شفيت منه، وألفت كتاب ” بالأمل الحياة أجمل ” .
ونشر الوزير عبر حسابه على موقع التواصل ” تويتر ” ، صورة له مع القحباني وغلاف كتابها الأخير ” بالأمل الحياة أجمل ” .
يذكر أن الطفلة شريفة الحقباني، واحدة من أقوى محاربي مرض السرطان في المملكة، التي استطاعت أن تحارب أقوى أنواع السرطان وهو سرطان الدم، وألّفت كتابًا يرصد معاناتها وهو كتاب ” رغم الألم سيبقى الأمل ” الذي يعد من أكثر الكتب مبيعًا في الأسواق والذي يتحدث عن رحلة مرضها بمرض السرطان.
سعيدة جدا اليوم باستضافة معالي وزير الصحه الدكتور/توفيق الربيعه @tfrabiah
لي في مكتبة لعرض تجربتي مع مرض السرطان وانجازاتي ونقل طموح ورسالة اخواني محاربي السرطان وتجربتهم ❤️
كل الشكر لمعالي الوزير على طيب الاستقبال#سفيرة_محاربي_السرطان🎗 pic.twitter.com/l8qTCPBkUv
— شريفه الحقباني (@sherifahalrash1) January 22, 2018
اترك تعليقاً