بالفيديو.. وزير الصحة يلتقي ” قاهرة السرطان “

نايف السالم(صدى):

التقي وزير الصحة توفيق الربيعة، أمس الإثنين، الطفلة شريفة الحقباني البالغة من العمر 13 عامًا، والتي حاربت السرطان حتى شفيت منه، وألفت كتاب ” بالأمل الحياة أجمل ” .

ونشر الوزير عبر حسابه على موقع التواصل ” تويتر ” ، صورة له مع القحباني وغلاف كتابها الأخير ” بالأمل الحياة أجمل ” .

يذكر أن الطفلة شريفة الحقباني، واحدة من أقوى محاربي مرض السرطان في المملكة، التي استطاعت أن تحارب أقوى أنواع السرطان وهو سرطان الدم، وألّفت كتابًا يرصد معاناتها وهو كتاب ” رغم الألم سيبقى الأمل ” الذي يعد من أكثر الكتب مبيعًا في الأسواق والذي يتحدث عن رحلة مرضها بمرض السرطان.