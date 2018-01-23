4 عادات خاطئة تهدد شعرك بالشيب المبكر

أماني الغامدي(صدى):

يعتقد البعض أن ظهور الشيب يرتبط فقط بكبار السن، ولكن يمكن أن تعاني منه أيضاً الفتيات صغار السنّ نتيجة بعض العادات السيئة خلال الحياة اليومية.

وأوضحت دراسة ألمانية أن الأغذية المحتوية على الكثير من السكر الصناعي تثبط وظيفة فيتامين E المهم لنمو الشعر. كما أن السكر يحول دون امتصاص البروتينات، التي تشكل الأساس للشعر والأظافر والأسنان.

وتندرج الجلوتامات ضمن مُكسبات الطعم، وهي توجد في الأطعمة الجاهزة، مثل معلبات الخضروات والمجمدات. وتؤثر الغلوتامات بالسلب على عملية الأيض، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجسم بصفة عامة، وصحة الشعر بصفة خاصة.

ويعزز الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية الموجودة في الأسماك واللحوم في فرص حدوث الشيب المبكر لأن الجهاز الهضمي لا يمكنه هضم بروتينات معينة ويقوم بتحويلها مباشرة إلى حمض اليوريك ” الحمض البولي ” . ويتسبب الإنتاج المفرط لحمض اليوريك في الشيب المبكر للشعر.

وتتسبب الأطعمة المحتوية على مُكسبات اللون ومواد التحلية الصناعية في فقدان الشعر للونه الطبيعي على نحو مبكر.