دراسة: الفول السوداني مفيد لمرضى الربو

برلين(صدى):

أكدت الرابطة الألمانية لعيادات طب الرئة، على أنه يمكن لمرضى الربو التخفيف من متاعبهم من خلال تناول أغذية معينة، مثل الجوز والفول السوداني وزيت الصويا وزيت السمسم.

وأوضح الأطباء الألمان أن هذه الأغذية تحتوي على نوع معين من فيتامين E يحمل الاسم ” جاما توكوفيرول ” ، والذي يمتاز بتأثير مضاد للالتهابات من ناحية، ويساعد على طرد المخاط من ناحية أخرى.

ويتمتع فيتامين E بفوائد صحية جمة، فهو على سبيل المثال مفيد للقلب والأوعية الدموية.