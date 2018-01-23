  • الإثنين 22

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” هدف ” يوضح نسبة التأمينات الاجتماعية التي يقدمها لممارسي العمل الحر

” هدف ” يوضح نسبة التأمينات الاجتماعية التي يقدمها لممارسي العمل الحر

” هدف ” يوضح نسبة التأمينات الاجتماعية التي يقدمها لممارسي العمل الحر
علي القحطاني (صدى):

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، إنه يساهم بدفع نسبة من قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارسي العمل الحر .

وأشار ” هدف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر من الذكور والإناث ، بما يعادل حصة من نسبة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر ، ادفع مباشرةً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري .

ويدفع الصندوق مبلغ 540 ريالًا شهريًا للسنة الأولى ، فيما يساهم بدفع 360 ريالًا شهريًا للسنة الثانية .

 

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *