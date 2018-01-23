” هدف ” يوضح نسبة التأمينات الاجتماعية التي يقدمها لممارسي العمل الحر

علي القحطاني (صدى):

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، إنه يساهم بدفع نسبة من قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارسي العمل الحر .

وأشار ” هدف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر من الذكور والإناث ، بما يعادل حصة من نسبة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر ، ادفع مباشرةً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري .

ويدفع الصندوق مبلغ 540 ريالًا شهريًا للسنة الأولى ، فيما يساهم بدفع 360 ريالًا شهريًا للسنة الثانية .