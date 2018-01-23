قلق دولي إزاء الهجوم على عفرين شمال غرب سوريا

بغداد(صدى):

تتوالى ردود الفعل الدولية وأغلبها تبدي القلق بخصوص الهجوم التركي على عفرين شمال غرب سوريا، فيما تواصل تركيا عملياتها التي أطلقت عليها ” غصن الزيتون ” ، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية حسب ما أعلنت.

أعرب وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء حملة الجيش التركي في شمال سوريا، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس في النزاع.

وأدلى تيلرسون بتصريحاته في لندن، في حين كثفت تركيا هجومها الذي كانت بدأته السبت تحت مسمى ” غصن الزيتون ” في منطقة عفرين شمال سوريا، مستهدفة مواقع وحدات حماية الشعب الكردية بالقصف المدفعي والغارات الجوية.

وقبل بدء لقاء مع نظيره البريطاني بوريس جونسون صرح تيلرسون أن ” الولايات المتحدة في سوريا لدحر داعش ” ، مضيفًا ” فعلنا ذلك مع ائتلاف شركاء وقوات سوريا الديموقراطية (التي يشكل الأكراد مكونها الرئيسي) لذلك نشعر بالقلق بشأن الحوادث التركية في شمال سوريا ” .

وأضاف تيلرسون أنّه يطالب ” الطرفين بضبط النفس ” للتقليل من الضحايا المدنيين.