” النواب العراقي ” يصادق على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية

بغداد(صدى):

صادق مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين، على التعديل الأول ل‍قانون الانتخابات البرلمانية رقم (45) لسنة 2013، والذي بموجبه فان المرشح لعضوية مجلس النواب يجب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها .

وكان مجلس النواب قد صادق في جلسته السابعة من الفصل التشريعي الحالي، على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 من مايو القادم، في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العراقية الذي اتخذته أمس الأحد .

ودعا رئيس المجلس سليم الجبوري الحكومة والأجهزة الأمنية إلى تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات في المناطق المحررة .