” القحطاني ” : لا مصالحة مع ” نظام الحمدين “

طلال الضوي(صدى):

أوضح المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن حديثه الأخير عن الشيخة موزة المسند لا يعني وجود مصالحة مع النظام القطري، قائلا ” تنظيم الحمدين خسر كل خطوط الرجعة مع الدول الأربع.. باختصار لا مصالحة ” .

وقال ” القحطاني ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” في غداء مع أحد الصحفيين الأجانب سألني عن تغريدتي التي تطرقت فيها للشيخة موزة المسند، وعن تفسيره وعدد من المراقبين بأنها بداية لمصالحة مع السلطة القطرية؛ فشرحت له الأعراف العربية، وأن ما قلته هو كلمة حق بحق سموها. أما تنظيم الحمدين فقد خسر كل خطوط الرجعة مع الدول الأربع. باختصار: لا مصالحة ” .

وأضاف ” القحطاني ” ، أن ” دماء جنودنا في الحد الجنوبي التي سفكت بسبب خيانة الحمدين ،ودعمهم للخلايا الإيرانية في العوامية، خستهم في التعامل مع البحرين مؤامراتهم على الإمارات والدماء التي أهدرت في مصر الكنانة وإعلام الظل الداعي لتفكك العرب وتقسيمهم، هذه جزء من جواب: لماذا لن تكون المصالحة مع التنظيم المارق ” .