إجراء عمليات تجميل للماعز في الكويت

متابعات(صدى):

استطتع رئيس مهرجان ومزاين الخليج الأول للماعز الأبيض المطور عبدالله الداهوم، أن يترك بصمةً لم يسبقه أحد إليها.

وبدأت قصة أبو جراح مع الماعز في 2015، حين تخصّص في الماعز الأبيض المطور، وأسَّس مهرجاناً له، وخصَّص جوائز بآلاف الدولارات لأصحاب أفضل ماعز يشاركون في مهرجانه.

وقال الداهوم : بعدما اشتهر مهرجان أبو جراح لاحظ أن بعض المتنافسين يقومون بإجراء عمليات تجميل للماعز، حتى يزيد جمالها، ومن ثَمَّ يقوم بإشراكها في مهرجانات الماعز حتى يرتفع سعرها أضعافاً كثيرة، وهو ما يعتبره خداعاً صريحاً.

وأضاف الداهوم : عمليات التجميل ترفع سعر الماعز من 600 دولار إلى 15 ألف دولار، وتجري على يد أطباء بيطريين بسرية تامة في الجواخير الإسطبلات.

وتابع: الغش والتلاعب للحصول على جوائز مهرجان الماعز ورفع أسعارها جعل المنظمين يهتدون إلى أجهزة لكشف المتغيرات الطارئة على جسد وشكل العنزات المترشحات، عبر الاستعانة بخبرات الأطباء البيطريين المختصين، وكذلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، كما يشرح أبو جراح في حديثه لـ ” هاف بوست عربي ” .