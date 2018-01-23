بالفيديو.. تقرير إسباني يرصد أخطر 5 مهابط للطائرات حول العالم

مدريد(صدى):

سلطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على أشهر خمس مهابط طائرات خطورة حول العالم ، والذي استعرضته في تقرير ، كشف عن رحلة مطار جوستاف الثالث لجزر الكاريبي الفرنسية ، فعلى الرغم من وجود مناطق جاذبة وساحرة بها ، إلا إن العيب الوحيد للوصول إليها هو مطار جوستاف الثالث ، الذي يعد واحدًا من أخطر المطارات في العالم بسبب حجمه الصغير ، ومدرجه الذي ينتهي على بعد بضعة أمتار من البحر .

وحول رحلات مطار جوانتشو يروسكين على جزيرة سابا ، يوجد أصغر مدرج تجاري في العالم بمنحدر ضخم ، ينتهي على بعد 400 مترًا ، وفي مطار الأميرة جوليانا بسانت مارتن ، تمر الطائرات على ارتفاع أقل من 20 مترًا فوق رأس المتواجدين بالمنطقة ، أثناء هبوطها إلى مدرج المطار .

ولأن مطار لوكلا شرقي نيبال يقع على ارتفاع أكثر من 2800 مترًا على قمم الهيمالايا ، بمدرج هبوط بطول 450 مترًا وسط الجبال الضخمة التي تنتهي بهاوية سحيقة ؛ تتوقف الطائرات على بعد أمتار قليلة عن منازل سكان القرية ، بينما يتسبب مطار نارسارسواك في جنوبي جرينلاند بأصعب هبوط في العالم للطائرات ؛ لطيرانها فوق مضيق تونوليارفيك ومعاناتها اضطراب الرياح القطبية في الوقت نفسه .