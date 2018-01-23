بالصور.. إحباط محاولتي تهريب 236 حزمة قات مخدر بسعيدة عسير

أبها(صدى):

نجح مركز الضبط الأمني بالسعيدة، اليوم الإثنين، في إحباط محاولتي تهريب 236 حزمة قات مخدر في أقل من ساعتين.

جاءت الواقعة الأولى، ضبط سيارة من طراز هونداي توسان موديل 2016 تعود ملكيتها لإحدى شركات التأجير يقودها مقيم يمني أثناء اتجاهه من الجنوب إلى الشمال، وبتفتيشه والسيارة عثر بداخل الشنطة الخلفية للمركبة على عدد 124 حزمة من القات المخدر.

والواقعة الثانية، ظهر اليوم أيضاً، تم ضبط حالة التهريب الأولى والقبض على سيارة أخرى دودج فان موديل 2010 تعود ملكيتها لمواطن ويقودها مقيم يمني كان يسير في نفس اتجاه المركبة الأولى من الجنوب إلى الشمال وبتفتيش المذكور والسيارة عثر على مخبأ سري في الشنطة الخلفية للسيارة مغطى بصاج حديدي وفرش أرضية وبداخله 112 حزمة من نبات القات المخدر.

وقام أفراد مركز الضبط الأمني، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالتين ومن ثم تسليم المتهمين والسيارتين والمضبوطات للمخفر وإحالتهما لإدارة مكافحة المخدرات بمحايل بحكم الاختصاص.