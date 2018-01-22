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ناصر القصبي يحصل على لقب أفضل ممثل خليجي في 2017

ناصر القصبي يحصل على لقب أفضل ممثل خليجي في 2017
أماني الغامدي(صدى):

فاز الفنان ناصر القصبي اليوم الإثنين ، بجائزة أفضل ممثل خليجي لعام 2017 الماضي ، خلال نتائج استفتاء أوسكار سيدتي ، الذي يطلقه موقع ” سيدتي . نت ” .

وكشف الموقع عن نتائج الأوسكار لاختيار أفضل الأعمال الفنية والنجوم ، بعد استطلاع رأي دام شهر ونصف ، خلال الموقع ، وعبر كافة منصاته ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به .

وكان قد شارك في الاستطلاع والترشيحات عدد كبير من النقاد من كل أنحاء العالم العربي بالإضافة إلى الجمهور ، حيث رشحوا النجوم الأوائل الذين يستحقون الفوز بـ ” أوسكار سيدتي ” ، فضلًا عن الأعمال السينمائية والغنائية المفضلة التي احتلت موقع الصدارة في العام الماضي .

 


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