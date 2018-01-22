السيرة الذاتية لمارتن غريفثس ثالث مبعوث أممي لليمن

فهمي محمد(صدى):

عينت الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفثتس مبعوثاً جديداً إلى اليمن خلفاً لولد الشيخ، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن مبعوثها القادم لليمن خلفاً لمبعوثها السابق اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ويعد غريفثتش ثالث شخصية أممية تتولى مهمة الوساطة بين أطراف النزاع في اليمن، حيث سبقه كل من ولد الشيخ أحمد، وجمال بنعمر.

وتستعرض ” صدى ” ، فيما يلي السيرة الذاتية لمارتن غريفثس:

وسيط دولي كبير وأول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام. من عام 1999 إلى عام 2010 كان المدير المؤسس لمركز الحوار الإنساني في جنيف ” hd ” حيث تخصص في تطوير الحوار السياسي بين الحكومات والمتمردين في مجموعة من البلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

بين عامي 2012 و 2014 خدم في مكاتب المبعوثين الثلاثة للأمم المتحدة في سوريا كمستشار للوساطة لكوفي عنان ونائب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا. وكان مارتن أيضا أحد المؤسسين لشركة إنتر ميديات، وهي مؤسسة خيرية مقرها لندن تعمل على حل النزاعات والتفاوض والوساطة.

كما عمل في الخدمة الدبلوماسية البريطانية ولمنظمات إنسانية دولية مختلفة بما في ذلك اليونيسف، إنقاذ الطفولة والعمل و المعونة. وفي عام 1994، أصبح مدير إدارة الشؤون الإنسانية في جنيف وعمل نائبا لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة في نيويورك.

وشغل منصب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة في منطقة البحيرات الكبرى والمنسق الإقليمي للأمم المتحدة في البلقان برتبة أمين عام مساعد للأمم المتحدة.