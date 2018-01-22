لجنة التعديات: استعادة 7 آلاف متر مربع شرق المطار

أبها(صدى):

استعادت لجنة التعديات بمدينة سلطان بأبها اليوم قرابة 7 آلاف متر مربع بأحد المواقع الحيوية بمدينة أبها، وتحديدًا شرق المطار.

وقالت لجنة التعديات، إنه تمت الإزالة واستعادة الأرض بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، ومتابعة من وكيل الإمارة المساعد عوض بن محمد آل سعيد.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من استعادة اللجنة ذاتها 10 آلاف متر مربع، وإزالة الإحداث المقام من قِبل مواطن، أحدث حوشًا كبيرًا على أرض غرب المطار بقصد الاستيلاء عليها في وقت سابق.