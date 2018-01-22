بالصور.. أمن مأرب يضبط كمية من المخدرات والأسلحة كانت في طريقها للميليشيا

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بشرطة أمن محافظة مأرب العقيد لطف الدحومه في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الأمن ضبطت مساء أمس الأحد 86 كيلو من الحشيش والمخدرات كانت على متن سيارة صالون في نقطة نجد على خط مأرب البيضاء حيث كانت متجهة إلى صنعاء.

وأضاف العقيد لطف ان قوات الأمن ضبطت يوم الجمعة الماضية كمية كبيرة من الذخائر وأكثر من 200 قطعة آلي ” كلاشنكوف ” كانت في طريقها لميلشيات الانقلاب، مؤكدا ان قوات الأمن تبذل جهود أمنية كبيرة لتأمين محافظة مأرب.