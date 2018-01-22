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الصندوق العقاري يوضح عوامل تسريع صدور اسم المتقدم لقوائم المستفيدين

الصندوق العقاري يوضح عوامل تسريع صدور اسم المتقدم لقوائم المستفيدين
عادل الحربي(صدى):

أوضح الصندوق العقاري ، إن هناك عوامل تساهم في تسريع صدور اسم المتقدمين ضمن قوائم المستفيدين في الدفعات المقبلة ، حيث رد حساب الصندوق الرسمي عبر ” تويتر ” ، على تساؤل أحد المواطنين الذي تقدم عدة مرات للحصول على خدمات الصندوق العقاري ولم يجد اسمه ضمن المستفيدين .

وأجاب الصندوق العقاري على سؤال المواطن صاحب الاستفسار قائلًا ” نرجو منك تحديث بياناتك وتقليص الالتزامات المالية في حال كانت عليك، فإنها عوامل تساعد في سرعة صدور اسمك ضمن قوائم المستفيدين في الدفعات القادمة ” .


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