” المالية ” تعلن ‏‫إقفال الطرح الخامس من برنامج صكوك المملكة المحلية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الخامس تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال سعودي، حيث قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي:

– الشريحة الأولى تبلغ 4.125 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2023 ميلاديًّا.

– الشريحة الثانية تبلغ 0.225 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025 ميلاديًّا.

– الشريحة الثالثة تبلغ 1.500 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2028 ميلاديًّا.