” آل جابر ” : مصممون على إعادة أمن واستعادة صنعاء

فهمي محمد(صدى):

قال سفير خادم الحرمين الشرفين لدى اليمنية، محمد آل جابر، إننا مصممون على إعادة أمن واستقرار اليمن، واستعادة صنعاء التاريخ،والحضارة والعروبة.

وأشار ” آل جابر ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من خلال إنفو جرافيك، إلى الخطة الإنسانية الشاملة للتحالف من أجل تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، والتيمم المتحدة للإستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، ودعم الاقتصاد اليمني عن طريق دعم البنك المركزي بـ 2 مليار دولار ” .

وأضاف ” وخفض تكاليف النقل من خلال تهيئة البنية التحتية بـ20- 30 مليون دولار، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانىء من خلال تركيب 4 رافعات بـ 30-40 مليون دولار، والسماح بدخول 4 رافعات تابعة للبرنامج الغذاء العالمي لميناء الحديدة، ايجاد جسر جوي من دول التحالف لمأرب، واستخدام ميناء جازان لاستيراد البضائع التجارية والمواد الإنسانية ” .