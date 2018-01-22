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أمير حائل يناشد المقاولين أن يكونوا جديرين بثقة المواطن وولي الأمر

أمير حائل يناشد المقاولين أن يكونوا جديرين بثقة المواطن وولي الأمر
علي العنزي(صدى):

حرص أمير منطقة حائل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ، على مناشدة المقاولين المعتمدين لتنفيذ مشاريع الطرق في المنطقة ، أن يكونوا جديرين بثقة صاحب العمل والمواطنين .

وأشار سموه إلى أنه سيتم استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل والمدينة المنورة ، منبئاً أهالي حائل ببشرى سارة خلال الفترة المقبلة .

وجاء ذلك خلال حديثه عن استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل ورفحاء ، حيث تم اعتماده بإجمالي 90 مليون ريال .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة

الحين المفروض انهم يناشدونك عقب ماتلعن اكبر حرامي فيهم جالس تناشدهم
الله المستعان

[ عدد التعليقات: 23685 ] نشر منذ 1 ساعة

المواطن اذا ما هو فوق راس العمال. ما تزبط الشغله لان صاحب العمل هو من يعرف حاجته

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