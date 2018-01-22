أمير حائل يناشد المقاولين أن يكونوا جديرين بثقة المواطن وولي الأمر

علي العنزي(صدى):

حرص أمير منطقة حائل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ، على مناشدة المقاولين المعتمدين لتنفيذ مشاريع الطرق في المنطقة ، أن يكونوا جديرين بثقة صاحب العمل والمواطنين .

وأشار سموه إلى أنه سيتم استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل والمدينة المنورة ، منبئاً أهالي حائل ببشرى سارة خلال الفترة المقبلة .

وجاء ذلك خلال حديثه عن استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل ورفحاء ، حيث تم اعتماده بإجمالي 90 مليون ريال .