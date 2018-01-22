أمير حائل يناشد المقاولين أن يكونوا جديرين بثقة المواطن وولي الأمر
حرص أمير منطقة حائل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ، على مناشدة المقاولين المعتمدين لتنفيذ مشاريع الطرق في المنطقة ، أن يكونوا جديرين بثقة صاحب العمل والمواطنين .
وأشار سموه إلى أنه سيتم استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل والمدينة المنورة ، منبئاً أهالي حائل ببشرى سارة خلال الفترة المقبلة .
وجاء ذلك خلال حديثه عن استكمال الجزء المتبقي من طريق حائل ورفحاء ، حيث تم اعتماده بإجمالي 90 مليون ريال .
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين المفروض انهم يناشدونك عقب ماتلعن اكبر حرامي فيهم جالس تناشدهم
الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23685 ] نشر منذ 1 ساعة
المواطن اذا ما هو فوق راس العمال. ما تزبط الشغله لان صاحب العمل هو من يعرف حاجته