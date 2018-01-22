بالفيديو.. حكاية أشهر بائع لـ ” التتن ” في سوق القيصرية بالإحساء

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقرير أعد من قبل ” mbc ” ، ليروي حكاية صاحب أقدم محل لبيع الدخان ” التتن ” ، المواطن ياسين القطان، 65 عاماً، الذي ما زال محافظاً على مهنته المهددة بالانقراض، رغم بعده عنها لفترة من الزمن، لكنه ما زال منتجاً شهيراً لعشاقها.

وقال العم القطان، إنه لا يرغب في التوسع بتجارته هذه، فهو يعشق هذه المهنة التي يتسلى بها، ويخرج منها بقوت يومه، حيث يبيع الحبة منها مقابل ريالين، وأصبح عند ” زبائنه ” ، منافساً حقيقياً لشركات عالمية.

وأضاف، أنه كان يشتري التتن قديماً من العراق وإفريقيا وعمان، ويتم نقله عن طريق الجمال من ميناء العقير، وكان سعر الكيلو 80 ريالا، لكنه الآن تجاوز 500 ريال للكيلو.

وتابع العم قطان، أن مهنته كانت محرّمة في الماضي وكان يتم تهريب أوراق ” التتن ” عبر الحدود، مشيراً إلى أنه الآن يعمل فيها على حسب مزاجه، ويمارسها بحب العاشقين.