جامعة أم القرى تعلن عن أرقام طلبات المرشحين للاختبارات التحريرية للدراسات العليا

علي القحطاني (صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى، عن أرقام طلبات المرشحين والمرشحات لدخول الاختبارات التحريرية للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1439-1440هـ، علماً بأن الفترة المحددة للاختبارات التحريرية ستبدأ اعتباراً من 28 يناير الجاري، 5فبراير المقبل.

وتنوه العمادة، بأنه يجب الحضور قبل موعد الاختبار التحريري بنصف ساعة، مع ضرورة إحضار المستندات التالية، ولن يسمح دخول الاختبار إلا بها:

– طباعة إشعار القبول من حساب المتقدم في بوابة القبول الموحدة.

– صورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

– صورة مصدقة من وثيقة التخرج.

– صورة مصدقة من كشف الدرجات.

– ما يثبت اجتياز اختبار القدرات للجامعيين، واختبار اللغة الإنجليزية، وذلك ” على برامج كليات العلوم التطبيقية، الهندسة والعمارة الإسلامية، العلوم الاجتماعية، الحاسب الآلي ونظم المعلومات، التربية ” مرحلة الدكتوراه ” .

– وثيقة الدبلوم العالي في التربية، خاص بالمتقدين على برامج الماجستير في كلية التربية الذين لا يحملون بكالوريوس في تخصص تربوي.

وللاطلاع على قوائم المرشحين والمرشحات لدخول الاختبارات التحريرية الرجاء الضغط هنــــــــــــــا.

أما لمعرفة جدول مواعيد وأماكن الاختبارات التحريرية الرجاء الضغط هنـــــــــــــــــــــا.